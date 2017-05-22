ГПУ еще не сообщала о подозрении Фирташу

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Понедельник, 22 мая 2017, 11:26

Генеральная прокуратура не сообщала о подозрении в каком-либо преступлении украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

Об этом 22 мая заявил журналистам генпрокурор Юрий Луценко.

"У нас есть серьезные дела, связанные с предприятиями Фирташа. Сейчас процессуальная подозрение ему не объявлено. Но по нескольким направлениям мы активно работаем", - сказал он.

По словам Луценко, речь идет об отмывании средств из подконтрольных ему предприятий с целью уклонения от налогов и, возможно, - хищении государственных ресурсов.

Как известно, 24 февраля 2017 года суд в Вене освободил Дмитрия Фирташа под ранее внесенный залог в 125 млн евро.

Экстрадиции украинского олигарха добиваются Испания, где его обвиняют в отмывании денег и США, которые обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 млн долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса.

21 февраля Высший земельный суд Вены дал добро на экстрадицию Фирташа в США.

Окончательное решение об экстрадиции принимает федеральный министр юстиции.

Защита Фирташа обжаловала решение суда.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура Фирташ
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IP: 46.133.29.---робін_гудбай22.05.2017 11:48
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