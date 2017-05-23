Тереза Мэй прокомментировала теракт в Манчестере

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Вторник, 23 мая 2017, 05:14

Премьер Великобритании Тереза Мэй прокомментировала взрыв, прогремевший на стадионе Manchester Arena во время концерта американской поп-певицы Арианы Гранде.

Об этом пишет Reuters.

"Мы работаем над воссозданием полной картины того, что трактуется полицией как ужасный теракт", - заявила Мэй.

"Все наши мысли с жертвами и семьями тех, кто пострадал", - добавила она.

Как сообщает BBC, 23 мая Мэй проведет заседание чрезвычайного комитета в связи со взрывом на стадионе.

Как сообщалось, взрыв на стадионе произошел после того, как концерт закончился и был нацелен людей, которые выходили.

Полиция Манчестера сообщила о 19 погибших и около 50 пострадавших в результате  инцидента.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников, сообщило, что взрыв совершил террорист-смертник.

Manchester Arena, самый большой крытый стадион в Европе, он вмещает 21 тысячу человек.

Темы: взрыв Великобритания терроризм
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