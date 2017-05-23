Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрыв в Манчестере: погибло 19 человек

Вторник, 23 мая 2017, 03:26
Взрыв в Манчестере: погибло 19 человек

19 человек погибли и десятки получили ранения после того, как взрыв прогремел на концерте Гранде в Manchester Arena.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает NBC News.

Несколько американских официальных лиц поинформированных о расследовании сообщают, что предварительные отчеты свидетельствуют о том, что произошел один взрыв за пределами арены на юго-западной стороне, напротив транзитной станции Manchester Victoria, которая является частью комплекса арены. Взрыв произошел после того, как концерт закончился и зацепил людей, которые выходили.

Американские чиновники подчеркивают, что эта информация предварительная и может измениться. Они также предполагают, что такое количество жертв может быть вызвано паникой среди посетителей концерта Арианы Гранде. Представитель певицы сообщил, что она в порядке.

При этом полиция Манчестера сообщила о 19 погибших и около 50 пострадавших в результате  взрыва.

Как сообщает Reuters, британская полиция рассматривает инцидент как террористический акт. Агентство также ссылается на двух американских чиновников, которые считают, что взрыв совершил террорист-смертник.

Manchester Arena, самый большой крытый стадион в Европе, он вмещает 21 тысячу человек.

Темы: взрывВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
взрыв
На Житомирщине в лесу погиб мужчина: поехал по чернику на заминированную территорию
Детонировало до рассвета: Федоров рассказал о ночной бавовне в оккупантов
В Одесской области прогремели взрывы – СМИ
Последние новости
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
Все новости...
Реклама: