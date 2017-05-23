Крымские татары собирают подписи под обращением к миру

Крымские татары намерены до 10 декабря собрать миллион подписей по всему миру под обращением к международному сообществу с требованием деоккупации Крыма.

Об этом рассказал один из лидеров крымских татар и народный депутат Украины Рефат Чубаров в интервью "Апострофу".

"Мы действительно на исполнительном совете Всемирного конгресса крымских татар утвердили специальную форму и теперь начали кампанию по сбору подписей", – отметил он.

"Наша цель – собрать в разных странах мира миллион подписей до 10 декабря, международного Дня прав человека, когда мы планируем завершить кампанию. Обращение вместе с подписями мы направим в адрес уважаемых международных организаций", – сообщил Чубаров.

"Мы хотим еще раз привлечь внимание международной общественности к тому, что происходит в оккупированном Крыму, что происходит на востоке Украины. И мы хотим убедить всех в том, что без решения кардинальных проблем, которые возникли в результате прямой военной агрессии России против Украины, мир не сможет дальше двигаться", – заявил он.

Чубаров согласен, что мир очень медленно реагирует на российскую агрессию. "Нам хочется, чтобы санкции были более эффективными, и чтобы для России были перекрыты все пути – и водные, и морские, и воздушные... Нам очень хочется решительных действий! И они бы были, если бы агрессором выступал кто-то другой, а не Россия", – считает он.

"Потому что Россия имеет очень высокий ядерный потенциал, она – одна из мощнейших ядерных держав мира. К тому же, Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН и способна блокировать почти все дипломатические, правовые усилия цивилизованного мира", – объяснил парламентарий.

Он считает, что международное сообщество осознает угрозу, исходящую от РФ, но еще не решается на меры, которые заставят ее "вернуться в рамки международного права, которые она так грубо перешагнула в феврале 2014 года".

По мнению Чубарова, эти шаги – "абсолютное усиление экономических санкций" с полным эмбарго на российские энергоносители не менее, чем на год, и полная изоляция России в рамках правовых отношений, "изоляция российских политиков, начиная с самого Путина, и отключение России от банковской, финансовой системы мира".

"Все это просто заставит часть политикума России решать вопросы восстановления своего статуса, своего комфорта за счет отстранения Путина. Это надо делать", – считает он.

Чубаров уточнил, что это – его личное видение, этого нет в обращении, хотя такие мысли "обсуждается повсюду".

"Уже все понимают, что с Путиным договориться нельзя. С ним невозможно достичь компромисса, потому что Путин тот диалог, о котором так часто говорит, видит только на тех условиях, которые существуют у него в голове. Проще говоря, Путин не является человеком диалога, он является человеком войны", – сказал депутат.

"И в какой-то момент, я думаю, он перейдет ту черту, после которой в отношении России будут приняты даже жестокие меры. Но здесь есть очень большая угроза, как бы перейденная граница не стала последней для человечества, как бы не стало слишком поздно", – сказал один из лидеров крымскотатарского народа.

Алена Рощенко, УП