Кримські татари збирають підписи під зверненням до світу

Кримські татари планують до 10 грудня зібрати мільйон підписів в усьому світі під зверненням до міжнародного співтовариства з вимогою деокупації Криму.

Про це розповів один із лідерів кримських татар і народний депутат України Рефат Чубаров в інтерв'ю "Апострофу".

"Ми справді на виконавчій раді Всесвітнього конгресу кримських татар затвердили спеціальну форму й тепер почали кампанію зі збору підписів", – зазначив він.

"Наша мета – зібрати в різних країнах світу мільйон підписів до 10 грудня, міжнародного Дня прав людини, коли ми плануємо завершити кампанію. Звернення разом із підписами ми направимо на адресу шановних міжнародних організацій", – повідомив Чубаров.

"Ми хочемо ще раз привернути увагу міжнародної громадськості до того, що відбувається в окупованому Криму, що відбувається на сході України. І ми прагнемо переконати всіх у тому, що без вирішення кардинальних проблем, які виникли в результаті прямої військової агресії Росії проти України, світ не зможе далі рухатися", – заявив він.

Чубаров згоден, що світ дуже повільно реагує на російську агресію. "Нам хочеться, щоб санкції були більш ефективними, і щоб для Росії було перекрито всі шляхи – і водні, і морські, і повітряні... Нам дуже хочеться рішучих дій! І вони б були, якби агресором виступав хтось інший, а не Росія", – вважає він.

"Тому що Росія має дуже високий ядерний потенціал, вона – одна з наймогутніших ядерних держав світу. До того ж, Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і здатна блокувати майже всі дипломатичні, правові зусилля цивілізованого світу", – пояснив парламентар.

Він вважає, що міжнародне співтовариство усвідомлює загрозу, яку несе РФ, але ще не наважується на заходи, які змусять її "повернутися в рамки міжнародного права, які вона так грубо переступила в лютому 2014 року".

На думку Чубарова, ці кроки – "абсолютне посилення економічних санкцій" із повним ембарго на російські енергоносії не менш, ніж на рік, і повна ізоляція Росії в рамках правових відносин, "ізоляція російських політиків, починаючи зі самого Путіна, і відключення Росії від банківської, фінансової системи світу".

"Усе це просто змусить частину політикуму Росії вирішувати питання відновлення свого статусу, свого комфорту за рахунок відсторонення Путіна. Це треба робити", – вважає він.

Чубаров уточнив, що це – його особисте бачення, цього немає у зверненні, хоча такі думки "обговорюється всюди".

"Уже всі розуміють, що з Путіним домовитися не можна. З ним неможливо досягнути компромісу, бо Путін той діалог, про який так часто говорить, бачить лише на тих умовах, які існують у нього в голові. Простіше кажучи, Путін не є людиною діалогу, він є людиною війни", – сказав депутат.

"І якоїсь миті, я думаю, він перейде ту риску, за якою у відношенні Росії буде прийнято навіть жорстокі заходи. Але тут є дуже велика загроза, як би перейдена межа не стала останньою для людства, як би не стало надто пізно", – сказав один із лідерів кримськотатарського народу.

Олена Рощенко, УП