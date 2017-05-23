Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жена оппоблоковца Балицкого купила квартиру в оккупированном Крыму

Вторник, 23 мая 2017, 11:12

Жена нардепа из "Оппоблока" Евгения Балицкого купила в 2016 году квартиру в оккупированном Севастополе.

Об этом говорится в статье УП "Депутатские правки. Что изменилось в декларациях народных избранников".

"Недвижимость в оккупированном Крыму в прошлом году приобрела жена депутата "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого. Какую цену заплатила Наталья Балицкая за 90 квадратов в Севастополе, декларация народного избранника умалчивает", - говорится в статье.

Также семья Балицьких приобрела в прошлом году шесть воздушных судов. Однако депутат не указал и их стоимость. При этом известно, что задекларированные им модели самолетов Cessna Model 172 RG и Beech BE76 Duchess в сети можно найти как минимум по 50 тысяч долларов за каждое.

В то же время, как отмечается в материале, приобретение малой авиации не отразилось на сбережениях депутата. Балицкий задекларировал за 2016 год "беспроцентную возвратную финансовую помощь" от ООО "Российско-украинское совместное научно-производственное предприятие "Агринол" на 1,5 миллиона гривен и еще миллион от богатой родственницы, Нины Балицкой.

Евгений Балицкий
Евгений Балицкий

Как сообщалось, представитель президента в Верховной Раде, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко задекларировала приобретение права на автомобиль Mercedes-Benz GLS 350D 2017 года выпуска за 2 миллиона 430 тысяч гривен.

Луценко объяснила, что купила новый Mercedes за деньги с продажи предыдущего авто и сбережений.

Полный текст статьи читайте по ссылке.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Оппозиционный блокВерховная РададекларацииКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Оппозиционный блок
САП обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу по делу о незаконной компенсации за жилье
Суд оправдал экс-нардепа от Оппоблока, ему вернут залог
Как стать гауляйтером. Истории коллаборантов Запорожья от "оппоблоковца" Балицкого до ноунейма Сауленко
Последние новости
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
Все новости...
Реклама: