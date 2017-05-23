Депутатские поправки. Что изменилось в декларациях народных избранников

Вічно можна дивитись на три речі: як горить вогонь, тече вода і як депутати оновлюють свої е-декларації.

Друга хвиля публічного звіту про набуте і втрачене парламентарями протягом року вказала на певну тенденційність: від люксового шопінгу народні обранці не відмовляються ані під час війни, ані якщо джерело статків важко пояснити, – навіть попри антикорупційну діяльність НАЗК і НАБУ.

Цікаво, що під час "гібридної" війни деякі народні обранці скуповують нерухомість навіть в окупованому Криму, а депутатські заощадження тануть, лише коли із декларації зникають родичі.

ТОП-7 обновок парламенту

Дружина депутата "Батьківщини" Олександра Абдуліна виклала 1 мільйон 640 тисяч гривень за новенький позашляховик Mercedes-Benz GLA 220 2016-го року.

Увесь задекларований річний дохід родини Абдуліних не покриває витрат на нову люксову автівку Тетяни Смоленської.

Минулоріч депутат шести скликань позбувся одразу трьох автівок – Mercedes-Benz SL 55 AMG 2005 року, Audi A6 2006 року і Hyundai Accent 2013 року – однак отримані від продажу кошти заледве дотягують до половини семизначної вартості обновки дружини Абдуліна.

Квартирне питання вирішувала минулоріч депутатка від БПП Наталя Агафонова. УДАРівка придбала дві квартири у столиці, на 162 і 70 квадратних метрів.

До того ж, у декларації парламентарка зазначила новий дачний будинок на 72,8 квадратних метрів під Києвом, де з 2009-го має 502 кв.м землі.

Від придбання нерухомості на 2 мільйони 300 тисяч гривень заощаджень у родині Агафонових не стало менше – усю суму депутатка отримала у подарунок від Людмили Агафонової. До слова, заможної родички Агафонова у своїй декларації не зазначила.

Нерухомість в окупованому Криму минулоріч придбала дружина депутата "Опозиційного блоку" Євгена Балицького. Яку ціну сплатила Наталя Балицька за 90 квадратів у Севастополі, декларація народного обранця замовчує.

Не вказав Євген Балицький, і в скільки обійшлись родині придбання шести повітряних суден. Задекларовані депутатом моделі Cessna Model 172 RG та Beech BE76 Duchess, у мережі можна знайти щонайменше за 50 тисяч доларів США за кожне.

Придбання малої авіації не позначилось на заощадженнях депутата. Балицький задекларував "безвідсоткову поворотну фінансову допомогу" від ТОВ Російсько-українське спільне науково-виробниче підприємство "Агрінол" на 1,5 мільйони гривень та ще мільйон від заможної родички, Ніни Балицької.

Дружина ще одного опоблоківця Володимира Гусака, громадянка Росії Юлія Раховська придбала в Іспанії комору на 7 квадратних метрів за 145 тисяч гривень, паркомісце на 15 метрів за 318 тисяч та квартиру на 109 метрів за 5,3 мільйони гривень.

У п'ять мільйонів гривень позафракційному депутату Бориславу Березі обійшлася квартира на 300 квадратних метрів у Києві. Покупку народний обранець оформив на дружину-бізнесмена, чий річний дохід – 1,5 мільйони гривень – утричі менший від вартості елітної столичної нерухомості.

Для люксової покупки родина Берези взяла кредит з ПАТ АБ "Південний". Загальна сума заощаджень декларанта не змінилася.

Руслан Богдан, білосердечний шанувальник творчості мисткині Оксани Мась (депутат має у своїй колекції 8 робіт художниці) минулоріч скуповував землю.

24 ділянки загальною площею у 6 га у Баришівському районі Київської області обійшлися народному обранцю від партії "Батьківщина" у 63 тисячі 300 гривень. За 400 квадратів у Києві Богдан виклав 2 мільйони гривень.

Без обновок не залишилася і дружина депутата. У 2,5 мільйони гривень обійшлася родинному бюджету Toyota Land Cruiser 200 2016-го року, зареєстрована на Ірину Богдан.

Закупи на 5 мільйонів гривень по кишені родині депутата Богдана – з огляду на 5,5 мільйонів доларів задекларованої готівки і ще 500 тисяч доларів на банківських рахунках.

Антон Геращенко задекларував тестя. Разом із родичом у декларації помічника міністра МВС та депутата "Народного фронту" з'явилися цінні папери, дохід від підприємницької діяльності, 2 мільйони гривень готівкою і дороговартісні покупки тестя-підприємця.

Цікаво, що при річному доході у 270 тисяч гривень тесть Геращенка дозволив собі минулоріч Hundai Santa Fe 2016 року за 1,3 мільйони гривень і оренду квартири у столиці на 189 квадратних метрів. Право користування на все це елітне майно має і зять-депутат.

Зубожілі лідери фракцій

Новоспечений голова фракції БПП Артур Герасимов задекларував недовіру фінансовим установам. Заощадження він зберігає готівкою.

На руках у родини 3,5 мільйонів гривень, 85 тисяч доларів і 24 тисячі євро. Загалом це на 700 тисяч гривень менше, ніж мали минулоріч.

Увесь річний дохід Герасимових трохи більше 200 тисяч гривень, що в рази менше задекларованих витрат.

Батько п'ятьох дітей спустив 100 тисяч гривень на придбання гаражу, 330 тисяч на навчання і 119 тисяч на пологи.

Обидві квартири, на 250 і 48 метрів, голова фракції БПП записав на дружину. На два гаражі в родини три автівки.

Собі Артур Герасимов купив скромний Opel Vectra 2003 року, дружині – BMW X5 2011-го, а родичці, Віолетті Герасимовій, Range Rover Sport 2007-го.

Лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак вчергове задекларував відшкодування із держбюджету номеру в готелі "Київ".

До слова, у власності родини депутата-пільговика у Чернівецькій області чотири квартири, дві земельні ділянки і один будинок. Крім того – чотири незавершені об'єкти комерційної нерухомості – а це на три більше ніж минулого року.

Усі родинні заощадження голова фракції "Народний фронт" записав на дружину: 19 тисяч євро, 28 тисяч доларів і майже 7 мільйонів гривень, із них 5,8 мільйонів – готівкою.

За рік Бурбаки фактично подвоїли свої готівкові збереження, позбулися кредитів і дали фору у доходах.

5,5 мільйонів гривень дружина Максима Бурбака отримала від відчуження майна. Чоловік мільйонерки із Чернівців протягом року вніс до родинного бюджету лише зарплату депутата, 172 тисячі гривень.

Парадоксально, але Бурбакам вистачає й на оренду квартири у Києві. Щоправда, хто із членів родини винаймає помешкання і чому депутат витрачає бюджетне фінансування на номер у столичному готелі "Київ", декларація чиновника замовчує.

Владислав Скобельський, для УП

Якщо вірити декларації лідерки білосердечних, минулоріч Юлія Тимошенко не мала брендового шопінгу.

Більше того, декларація депутатки схудла на 7 юридичних осіб та квартиру в Дніпрі на 60 квадратів.

Співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко купив дружині кулон вартістю у 226,8 тисяч гривень. Для порівняння, ювелірна прикраса обійшлася родині на 68 тисяч гривень більше, ніж річна зарплата депутата.

На дружину Бойко записав не лише кулон, але й 9 мільйонів гривень доходу, із них 5,5 мільйонів – заробітна плата від ТОВ "Столична нерухомість" – бізнес Бойків, оформлений на дружину, Віру Бойко. Решта 4 мільйони – відсотки від банківських рахунків.

Загалом Віра Бойко має на рахунках 37 мільйонів гривень, 47 тисяч доларів і 3 мільйони російських рублів. Сам же Юрій Бойко показав лише 18 тисяч доларів у банках.

Готівкою у родини 14 тисяч доларів, 14 тисяч євро і 250 тисяч гривень. Кеш Бойки ділять у пропорції: 20% – депутату і 80% – бізнес-вумен.

Серед фінансових зобов'язань Бойка – відшкодування витрат у 9 мільйонів гривень сину, Анатолію Юрійовичу Бойко.

Владислав Скобельський, для УП

Цікаво, що батько шести дітей задекларував лише двох дітей і дружину. Ймовірно, декларація співголови фракції "Опозиційний блок" була би значно довшою, якби туди потрапило майно усіх членів родини.

Ані дружини, ані дочки – жодного з членів родини не вказав цьогоріч інший співголова "Опозиційного блоку". Декларація Олександра Вілкула виглядає значно скромніше, ніж минулорічна.

Список об'єктів нерухомості скоротився на дві одиниці, з 14 до 12. Незважаючи на солідні площі у Дніпропетровській області, Вілкул отримує 141 тисячу гривень на рік компенсації із держбюджету на оренду готельного номеру у столиці.

Не потрапили у документ Вілкула за 2016 рік ані заощадження, ані автівка (Volkswagen multivan 2011 року), ані дорогоцінності Олени Вілкул, зокрема годинники Rolex і Patek Philippe, чисенні каблучки, сережки, ланцюжки, підвіски та браслети, вказані у минулорічній декларації.

На межі банкрутства голова фракції "Самопоміч". Олега Березюка на плаву підтримує теща. Цьогоріч Людмила Хавунка подарувала родині Березюків 570 тисяч гривень.

Левова частка заощаджень і доходів родини Березюків йде на погашення кредитів. Цьогоріч депутат вказав мільйон гривень і 400 тисяч доларів виплат по фінансовим зобов'язанням та задекларував лише 9 тисяч доларів збережень готівкою, що майже у 2,5 рази менше, ніж минулорічні 22 тисячі "зелених".

Кредити Березюки виплачують по нерухомості – а її в родини 520 квадратних метрів землі, будинок на 186 квадратів і дві квартири на 92 і 46 метрів.

Владислав Скобельський, для УП

В Олега Ляшка з'явились фінансові зобов'язання на користь цивільної дружини. Росіті Сайранен лідер "Радикальної партії" позичив минулоріч 60 тисяч доларів.

При цьому Ляшко оформив на цивільну дружину новопридбану дачу (296 квадратних метрів) та земельну ділянку (605 квадратів) у Києві. Вартості нерухомості нардеп не вказав, а от чималий пай столичної землі обійшовся декларанту лише у 148 тисяч гривень.

Дружина голови депутатської фракції "Воля народу" Ярослава Москаленка обзавелась майном у Харкові.

Два житлових приміщення загальною площею у 721 квадратний метр обійшлися Інні Москаленко у 817 тисяч гривень. Ще 95 тисяч коштувала дружині пана Москаленка земельна ділянка у Харкові на 528 квадратів. Чи відігравала якусь роль у формуванні ціни Наталя Кацуба, родичка харківського бізнес-клану Кацуб, яка присутня серед помічників голови депутатської фракції "Воля народу", декларація замовчує.

* * *

"Українська правда" продовжує відстежувати оновлення в деклараціях народних обранців. Більше читайте у наступних частинах матеріалу.

Тетяна Козирєва, УП

Р.S. Редакція УП приносить свої вибачення народному депутату Борислава Березі за некоректну інформацію в початковій версії статті.