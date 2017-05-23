Могилев заявил, что Крым можно было отстоять

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Вторник, 23 мая 2017, 16:43

Экс-министр внутренних дел и экс-глава Совмина Крыма Анатолий Могилев заявил, что СНБО в 2014 году отказалось от любых действий по удержанию Крыма.

Об этом он сказал в эфире программы "Гордон" на телеканале "112 Украина".

"Когда после заседания СНБО отказались от любых действий по противодействию захвату Крыма, понятно стало, что Украина за него бороться не хочет и не будет", - сказал Могилев.

На вопрос, можно ли было отстоять Крым, Могилев ответил утвердительно.

"Крым отстоять можно было вполне. Нужно было принимать соответствующее решение. В Киеве к власти пришли новые люди, но, кроме того, что эта власть тебе принадлежит, надо быть ответственным за принимаемые тобою решения", - отметил Могилев.

"Нужно было оказывать вооруженное сопротивление (хотя бы пытаться), нужно было приезжать в Крым и разговаривать с депутатским корпусом: о преференциях для депутатов, о гарантиях безопасности для тех людей, которые живут в Крыму. Этого просто никто не сделал", - заявил он.

Отметим, что Могилев в ноябре 2011 года был назначен на то время президентом Януковичем главой Совмина Крыма. Во время Революции Достоинства в Киеве он снял видеоролик, который транслировали в общественных местах Крыма, с запугиванием жителей полуострова событиями на Майдане. Он также выступал в поддержку крымских депутатов-сепаратистов.

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Украинская правда

Темы: Крым
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