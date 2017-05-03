У Матиоса взялись за операцию, которую планировали, но не провели в Крыму

Главная военная прокуратура начала расследование обстоятельств операции, планировавшейся во время событий в Крыму, о которой в интервью "Украинской правде" рассказал начальник Генштаба Виктор Муженко.

Это следует из решения судьи Печерского райсуда Бортницкой от 13 апреля, которым военной прокуратуре предоставлен доступ к определенным документам Генерального штаба.

Расследование проводится в рамках общего дела о захвате Россией Крыма.

"Досудебным расследования установлено, что 12.04.2017 (интервью вышло 10 апреля - УП) в СМИ было опубликовано интервью должностных лиц Генштаба, в котором содержится информация о фактах составления и попытки использования в 2014 году замысла, согласно условиям которого осуществлялись действия, направленные на использование военной авиации и, как следствие, проведения десантной операции на территории АР Крым для деоккупации последней от Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в решении суда, в котором приводится обоснование прокуроров.

"Наряду с этим, в указанном интервью сказано, что замысел не реализован в связи с препятствиями, искусственно созданными отдельными должностными лицами Министерства обороны Украины", - говорится в постановлении суда в части, где прокуроры мотивируют свою просьбу.

По мнению прокуроров, в указанных документах могут содержаться сведения, подлежащие доказыванию в уголовном производстве, в связи с чем возникла необходимость получить доступ к документам, находящимся в Генштабе ВСУ, за период с 24.02.2014 по 10.03.2014.

Речь идет о решениях начальника Генштаба ВСУ и Министра обороны, распоряжений, планов операций и учений, приказов, замыслов, боевых распоряжений, директив по их проведению и реализации, а также отмене, переписка между СНБО, Генштабом, Минобороны, Администрацией президента, Кабинетом Министров, министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, правоохранительными органами и другими военными формированиями в отношении осуществления деоккупации АР Крым.

Указанные документы имеют гриф ограничения доступа.

В судебном заседании следователь Роман Заяц ссылался на достаточность оснований считать, что в указанных документах содержатся сведения, имеющие существенное значение для установления всех обстоятельств в уголовном производстве.

Судья удовлетворил ходатайство. И позволил выемку документов, в том числе материальных и магнитных носителей секретной информации, а именно доступ к решениям начальника Генштаба ВСУ и Министра обороны и упомянутых в ходатайстве прокурора учреждений.

Срок действия постановления длится месяц.

Как известно, 10 апреля в большом спецпроекте "Украинской правды" о захвате Крыма Муженко рассказал о планировании операции, которая могла бы не допустить или усложнить захват российскими военными степной части Крыма и проведения псевдореферендума.

По его словам, тогдашний начальник Генштаба Куцин подписал соответствующие распоряжения. Однако после посещения заседания СНБО во главе с Турчиновым (который был председателем ВР и и.о. президента в то время - УП), они отказались от проведения операции.

"Эти распоряжения, подписанные рукой начальника Генштаба генерала Михаила Куцина, до сих пор есть - они хранятся в этой папке с соответствующим грифом "секретно", - заявлял Муженко.

Турчинов в интервью УП заявил, что о планировании операции ему не сообщали.

Оксана Коваленко, УП