Могилев заявил, что Крым можно было отстоять

Экс-министр внутренних дел и экс-глава Совмина Крыма Анатолий Могилев заявил, что СНБО в 2014 году отказалось от любых действий по удержанию Крыма.

Об этом он сказал в эфире программы "Гордон" на телеканале "112 Украина".

"Когда после заседания СНБО отказались от любых действий по противодействию захвату Крыма, понятно стало, что Украина за него бороться не хочет и не будет", - сказал Могилев.

На вопрос, можно ли было отстоять Крым, Могилев ответил утвердительно.

"Крым отстоять можно было вполне. Нужно было принимать соответствующее решение. В Киеве к власти пришли новые люди, но, кроме того, что эта власть тебе принадлежит, надо быть ответственным за принимаемые тобою решения", - отметил Могилев.

"Нужно было оказывать вооруженное сопротивление (хотя бы пытаться), нужно было приезжать в Крым и разговаривать с депутатским корпусом: о преференциях для депутатов, о гарантиях безопасности для тех людей, которые живут в Крыму. Этого просто никто не сделал", - заявил он.

Отметим, что Могилев в ноябре 2011 года был назначен на то время президентом Януковичем главой Совмина Крыма. Во время Революции Достоинства в Киеве он снял видеоролик, который транслировали в общественных местах Крыма, с запугиванием жителей полуострова событиями на Майдане. Он также выступал в поддержку крымских депутатов-сепаратистов.

Напомним, в интервью спецпроекту "Украинской правды" Как мы теряли Крым на то время заместитель начальника Генштаба, а ныне начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в начале оккупации Россией Крыма в Генштабе планировали операцию, которая могла бы изменить ход событий. Однако эта операция не была реализована. "Возможно, на заседании СНБО было принято соответствующее решение. Если нет политического решения, военные такие решения не принимают", - отметил он.

После публикации спецпроекта УП Как мы теряли Крым. Свидетельства первых лиц Украины главная военная прокуратура начала расследование обстоятельств операции, которая планировалась во время событий в Крыму.

Украинская правда

Украинская правда