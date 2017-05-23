Рада переименовала Мукачево

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Вторник, 23 мая 2017, 18:15

Верховная Рада переименовала город Мукачево (в украинской версии Мукачевэ) на Мукачево.

За соответствующее постановление №5188 проголосовали 234 народных депутата.

Нардеп от "НФ" Николай Федорук, представлявший соответствующее постановление рассказал, что изменения происходят не в рамках закона о декоммунизации.

В пояснительной записке к постановлению указывается, что "переименование города Мукачево инициировано его жителями в связи с необходимостью исправления ошибки, которая имела место при присвоении названия городу после присоединения территории нынешней Закарпатской области в состав Украинской ССР".

Отмечается, что с 1947 года стало употребляться название "Мукачевэ", которая используется в официальном учете и сегодня.

"Вместе с тем, в паспорте гражданина Украины и других официальных документах, а также в повседневном обиходе жителей города преимущественно применяется название "Мукачево", - говорится в записке.

Украинская правда

Темы: Мукачево Верховная Рада регионы
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