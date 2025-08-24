Все разделы
Лавров объяснил, что хотел сказать свитером с надписью "СССР" на Аляске

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 августа 2025, 19:37
Лавров объяснил, что хотел сказать свитером с надписью СССР на Аляске
Лавров на Аляске, скриншот видео

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не имел в виду желание России восстановить Советский Союз, когда приехал на Аляску в свитере с надписью "СССР".

Источник: Лавров в интервью телеканалу NBC, видео которого публикуют росСМИ

Детали: 15 августа Лавров прибыл в отель в Анкоридже, где в тот день прошли переговоры между лидерами США и России, в свитере с надписью "СССР". Ведущая NBC спросила министра, пытался ли он таким образом послать сигнал, что Россия хочет восстановить СССР.

Прямая речь Лаврова: "Нет. Мы родились в Советском Союзе. Президент Путин неоднократно заявлял, что те, кто не сожалеет по поводу того, что случилось с СССР, не имеют сердца, а те, кто хочет восстановить СССР, не имеют мозга. Это совершенно справедливое заявление.

…Вспоминать с любовью, что произошло в вашей жизни много лет назад на протяжении многих лет – это не то же самое, что пытаться военным образом захватить все территории".

Детали: Журналистка также спросила Лаврова об ударе РФ по американскому гражданскому предприятию в Мукачево 21 августа. Она отметила, что говорила с людьми на месте, и это фабрика электроники, которая производит, в том числе, кофеварки.

На что Лавров сказал: "Некоторые действительно являются наивными, и они, когда видят в витрине кофеварку, они считают, что там действительно их производят. Но у нашей разведки очень качественная информация. Мы выбираем в качестве целей военные предприятия или промышленность, которая напрямую связана с производством военного оборудования для украинской армии".

Позже на уточняющий вопрос, подтверждает ли он преднамеренный удар по этому предприятию, Лавров заявил: "Я не сказал, что я подтверждаю это происшествие, я никогда об этом не слышал".

