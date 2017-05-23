Кутовой уходит в отставку из-за земельной реформы - источники

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Вторник, 23 мая 2017, 19:56

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, которую предлагает правительство.

Об этом "Украинской правде" сообщили собственные источники во фракции БПП и Администрации президента.

"Уходит из-за земельной реформы", - отметил источник в Администрации президента.

В то же время источники в Кабмине говорят, что у Кутового все время были напряженные отношения с премьер-министром, который навязал ему первого заместителя Максима Мартынюка.

"Ему не дали никаких полномочий. Забрали "Укрспирт", "Укрлес". Снизу первый зам Мартынюк. Мужчина решил не быть клоуном, и ушел", - отметил источник в правительстве.

"Последней каплей стало лесагентство и земля", - добавил другой источник в Кабмине.

Премьер-министр Владимир Гройсман на своем Twitter прокомментировал отставку Кутового.

"Министр аграрной политики Кутовой сообщил о намерении покинуть пост. Мне жаль, но это его решение. Благодарен за совместную работу!" - написал он.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к Кутовому, однако пока не получила ответа.

Как известно, 23 мая министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой написал заявление об отставке и подал ее в Верховную Раду.

Роман Кравец, Роман Романюк, УП

Темы: Администрация президента кадры Кабинет министров
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