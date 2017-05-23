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Кутовой написал заявление об отставке

Вторник, 23 мая 2017, 18:47

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой написал заявление об отставке и подал ее в Верховную Раду.

Об этом Министр сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"Выбор министра об отставке является абсолютно естественным процессом для любой европейской страны и традиционной мировой практикой", - написал он.

"Иду с должности с благодарностью за оказанное мне доверие всем аграриям, народным депутатам из коалиции и фракции БПП, членам аграрного комитета, президенту Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману, группе "Удар" и лично Виталию Кличко", - добавил он.

Он попросил депутатов в парламенте проголосовать за его отставку.

Как известно, Кутовой попал в Кабмин после депутатства в БПП.

Больше о Кутовом читайте в материале: Один день с Тарасом Кутовым. Как работает аграрный министр

Темы: Кабинет министровсельское хозяйство
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