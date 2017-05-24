Депутат Бобов собирается заплатить миллион долларов налогов - Луценко

Народный депутат из группы "Возрождение" Геннадий Бобов, которого ГПУ обвиняет в уклонении от уплаты налогов, согласился заплатить миллион долларов задолженности.

Об этом в парламенте в среду заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мне сообщили, что депутат Бобов согласен с этим сообщением и платит в государственную казну более миллиона долларов неуплаченных налогов", - сказал он.

Луценко напомнил, что вернул в САП на доработку материалы производства на народных депутатов Дейдея и Лозового.

"Уважаемые коллеги, не надо обвинений, или объясните налоговые происхождения, или оплатите налоги ... Если хотите ездить в бронированных "кубиках" под охраной, жить в таком доме, как у Клюева - просто оплатите это налоги, я же не против", - добавил Луценко.

Роман Кравец, УП