Депутат Бобов собирается заплатить миллион долларов налогов - Луценко

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Среда, 24 мая 2017, 13:23

Народный депутат из группы "Возрождение" Геннадий Бобов, которого ГПУ обвиняет в уклонении от уплаты налогов, согласился заплатить миллион долларов задолженности.

Об этом в парламенте в среду заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мне сообщили, что депутат Бобов согласен с этим сообщением и платит в государственную казну более миллиона долларов неуплаченных налогов", - сказал он.

Луценко напомнил, что вернул в САП на доработку материалы производства на народных депутатов Дейдея и Лозового.

"Уважаемые коллеги, не надо обвинений, или объясните налоговые происхождения, или оплатите налоги ... Если хотите ездить в бронированных "кубиках" под охраной, жить в таком доме, как у Клюева - просто оплатите это налоги, я же не против", - добавил Луценко.

Роман Кравец, УП

Темы: Генпрокуратура Верховная Рада
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