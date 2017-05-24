Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутат Бобов собирается заплатить миллион долларов налогов - Луценко

Среда, 24 мая 2017, 13:23

Народный депутат из группы "Возрождение" Геннадий Бобов, которого ГПУ обвиняет в уклонении от уплаты налогов, согласился заплатить миллион долларов задолженности.

Об этом в парламенте в среду заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мне сообщили, что депутат Бобов согласен с этим сообщением и платит в государственную казну более миллиона долларов неуплаченных налогов", - сказал он.

Луценко напомнил, что вернул в САП на доработку материалы производства на народных депутатов Дейдея и Лозового.

"Уважаемые коллеги, не надо обвинений, или объясните налоговые происхождения, или оплатите налоги ... Если хотите ездить в бронированных "кубиках" под охраной, жить в таком доме, как у Клюева - просто оплатите это налоги, я же не против", - добавил Луценко.

Роман Кравец, УП

Темы: ГенпрокуратураВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
Все новости...
Реклама: