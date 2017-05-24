Депутат Бобов збирається сплатити мільйон доларів податків - Луценко

Народний депутат з групи "Відродження" Геннадій Бобов, якого ГПУ звинувачує в уникненні сплати податків, погодився сплатити мільйон доларів заборгованості.

Про це в парламенті у середу заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Мені повідомили, що депутат Бобов згоден з цим повідомленням і сплачує до державної казни понад мільйон доларів несплачених податків", - сказав він.

Луценко нагадав, що повернув у САП на доопрацювання матеріали провадження на народних депутатів Дейдея та Лозового.

"Шановні колеги, не треба звинувачень, або поясніть податкові походження, або сплатіть податки... Якщо хочете їздити в броньованих "кубиках" під охороною, жити в такому будинку, як в Клюєва - просто сплатіть за це податки, я ж не проти", - додав Луценко.

Роман Кравець, УП