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Депутат Бобов збирається сплатити мільйон доларів податків - Луценко

Середа, 24 травня 2017, 13:23

Народний депутат з групи "Відродження" Геннадій Бобов, якого ГПУ звинувачує в уникненні сплати податків, погодився сплатити мільйон доларів заборгованості.

Про це в парламенті у середу заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Мені повідомили, що депутат Бобов згоден з цим повідомленням і сплачує до державної казни понад мільйон доларів несплачених податків", - сказав він.

Луценко нагадав, що повернув у САП на доопрацювання матеріали провадження на народних депутатів Дейдея та Лозового.

"Шановні колеги, не треба звинувачень, або поясніть податкові походження, або сплатіть податки... Якщо хочете їздити в броньованих "кубиках" під охороною, жити в такому будинку, як в Клюєва - просто сплатіть за це податки, я ж не проти", - додав Луценко.

Роман Кравець, УП

Теми: ГенпрокуратураВерховна Рада
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