Гройсман: Россия превратила Крым из курорта в военную базу

Российская Федерация превратила Крым в свою военную базу и является большой угрозой для всего демократического мира.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с премьер-министром Баварии Горстом Зеегофером в Киеве, сообщает "Укринформ".

"К сожалению, Россия несет угрозу не только Украине, но всему демократическому миру – это абсолютно очевидно. Это не наш с вами выбор, это их выбор", – сказал Гройсман.

Премьер отметил, что когда россияне вошли на Донбасс, они выгнали легитимно избранную местную власть и оккупировали часть Украины.

"Они поддерживают это финансово, вооружением и всем другим", – объяснил глава правительства.

"Поверьте мне, в Украине никакого конфликта. Это был российский сценарий. Я тоже в 2014 году был представителем региональной власти и сотрудничал с коллегами из всех регионов Украины. У нас не было проблем", – рассказал Гройсман.

Он заверил: "У нас не было ни одного шага, ни одного, даже на полушага, для любого намека на конфликт с Россией также".

"Сегодня Крым из курорта превратился в сверхмощную военную базу, которая создает угрозу не Украине, а всем странам НАТО, цивилизованному миру", – заявил украинский премьер.

Он напомнил, что на территории украинского Крыма размещалась военная база РФ и в 2017 году Россия должна была забрать Черноморский флот на свою территорию.

Гройсман и Зеегофер, среди прочего, договорились провести совместный деловой форум в конце года в рамках визита украинского премьера в Баварию, информирует правительственный портал.