Гройсман: Россия превратила Крым из курорта в военную базу

830 просмотров
0
Четверг, 25 мая 2017, 11:36

Российская Федерация превратила Крым в свою военную базу и является большой угрозой для всего демократического мира.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с премьер-министром Баварии Горстом Зеегофером в Киеве, сообщает "Укринформ".

"К сожалению, Россия несет угрозу не только Украине, но всему демократическому миру – это абсолютно очевидно. Это не наш с вами выбор, это их выбор", – сказал Гройсман.

Премьер отметил, что когда россияне вошли на Донбасс, они выгнали легитимно избранную местную власть и оккупировали часть Украины.

"Они поддерживают это финансово, вооружением и всем другим", – объяснил глава правительства.

"Поверьте мне, в Украине никакого конфликта. Это был российский сценарий. Я тоже в 2014 году был представителем региональной власти и сотрудничал с коллегами из всех регионов Украины. У нас не было проблем", – рассказал Гройсман.  

Он заверил: "У нас не было ни одного шага, ни одного, даже на полушага, для любого намека на конфликт с Россией также".

"Сегодня Крым из курорта превратился в сверхмощную военную базу, которая создает угрозу не Украине, а всем странам НАТО, цивилизованному миру", – заявил украинский премьер.

Он напомнил, что на территории украинского Крыма размещалась военная база РФ и в 2017 году Россия должна была забрать Черноморский флот на свою территорию.

Гройсман и Зеегофер, среди прочего, договорились провести совместный деловой форум в конце года в рамках визита украинского премьера в Баварию, информирует правительственный портал.

Темы: Гройсман Росcия Крым Донбасс война
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман согласен на отставку министра Кутового 24 мая 2017, 11:46
От Парубия требуют организовать отчет правительства Гройсмана 24 мая 2017, 11:01
Гройсман рассказал, когда назначат нового министра аграрной политики 23 мая 2017, 20:24
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Киев готов отдать более 200 человек в рамках обмена заложниками – СБУ
Грицак заявляет, что ошибок СБУ по делу Шеремета не было
В ДТП в России погибли украинцы
"Укрзализныця" не планирует прекращать поезда в Россию
Все новости
Путешествия

Александр Педан запустил сервис для планирования путешествий по Украине

Здоровье

Чем нам вредит кофе, и сколько ее лучше пить