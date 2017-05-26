Суды наказали 9 антиукраинских администраторов из "Одноклассников" и "ВКонтакте"

С начала 2017 года украинские суды вынесли девять обвинительных приговоров в отношении владельцев и администраторов сообществ в российских соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По его данным, в течение этого периода следователи СБУ зарегистрировали 23 соответствующих уголовных производства.

Также, по информации СБУ, с начала мая спецслужба прекратила деятельность 10 владельцев и администраторов таких антиукраинских сообществ.

"Правоохранители разоблачили координаторов сепаратистских ресурсов в Киевской, Херсонской и Харьковской областях. Администраторы по заданию кураторов из российских спецслужб размещали в сети информацию с призывами к свержению конституционного строя, изменению границ территории Украины, агитировали за содействие террористическим организациям "ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении.

Во время обысков дома у злоумышленников нашли компьютеры с доказательствами совершенного. Задержанные будут нести ответственность по следующим статьям Уголовного кодекса: "Действия направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Создание террористической группы или террористической организации".

Как сообщалось, в российских сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" действовали 800 антиукраинских групп.

15 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Порошенко заявил, что санкции в отношении России, в частности их последнее расширение, могут быть пересмотрены после выхода российских войск с территории Украины.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Украинская правда