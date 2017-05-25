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СБУ: в соцсетях РФ действовали 800 антиукраинских групп

Четверг, 25 мая 2017, 12:15
СБУ: в соцсетях РФ действовали 800 антиукраинских групп

Служба безопасности Украины заявляет, что в российских сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" действовали 800 антиукраинских групп.

Об этом журналистам сообщил в четверг председатель СБУ Василий Грицак, передают "Українські новини".

"800 групп антиукраинской направленности было в этих сетях", – сказал он.

По словам главы, механизм блокирования российского контента еще разрабатывается, но он будет внедрен однозначно.

Как известно, 15 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Президент Порошенко заявил, что санкции в отношении России, в частности их последнее расширение, могут быть пересмотрены после выхода российских войск с территории Украины.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

"Украинская правда" в Threads

Темы: соцвыплатыинтернетРосcияСБУ
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