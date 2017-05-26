Кабмин избрал своего аудитора НАБУ

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Пятница, 26 мая 2017, 18:23

Кабинет министров выбрал аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины от правительства Буроменского Михаила Всеволодовича.

Такое решение озвучил премьер-министр Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу.

"Путем обсуждения на внеочередном заседании правительства мы решили, что такой кандидатурой может быть кандидат, подавший свою кандидатуру, а именно Буроменский Михаил Всеволодович. После обсуждения вопрос вынесен на рассмотрение правительства и принят единогласно", - сказал он.

"Это означает, что мы считаем определенным членом комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки аудита эффективной деятельности НАБУ Буроменского Михаила Всеволодовича, родившегося 16 апреля 1957", - рассказал Гройсман.

Он добавил, что Буроменский имеет высшее юридическое образование, окончил Национальный университет им. Ярослава Мудрого.

"Имеет научные звания, кандидат юридических наук, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент правовых наук Украины. Работает профессором кафедры международного права института международных отношений Киевского университет им. Тараса Шевченко", - сказал Гройсман.

Также Гройсман рассказал, что Буроменский работал судьей ad hock Европейского суда по правам человека в 2009-2013 годах.

"В течение двух лет выполнял функции судьи на постоянной основе. В международных организациях с 2006 года - член делегации Украины в GRECO (организация стран против коррупции), с 2016 года является главой делегации Украины в GRECO", - сказал Гройсман.

"(Буроменский также - ред.) нацонаьний эксперт Совета Европы по разработке методики оценки эффективности деятельности НАПК, национальный эксперт ЕС по выяснению приоритетных потребностей проведения судебной реформы в Украине, национальный эксперт проекта Совета Европы по разработке методики проведения и подготовки аналитического доклада по трем системным исследованиям коррупционных рисков в уголовном процессе и судебной системе 2008-2009 годах", - добавил премьер.

Гройсман отметил, что у Буроменского есть рекомендации Украинского Хельсинского союза по правам человека, ОБСЕ в Украине, организации GRECO и также Института прикладных гуманитарных исследований.

"Решение правительства принято, оно будет оформлено в течение 3 дней Министерством юстиции, секретариатом Кабинета министров", - сказал он.

Гройсман подчеркнул, что аудит НАБУ проводится ежегодно и в следующем году подобная процедура отбора повторится, но в этом году такой отбор проходил впервые.

Как известно, правительство было 12 кандидатур на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро.

Из них общественные организации предложили Кабинету министру 9 кандидатур.

Согласно закону о НАБУ, президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

Александр Шумилин, УП

Темы: НАБУ Кабинет министров Гройсман
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IP: 35.187.182.---Justme26.05.2017 19:32
Насколько мне известно, аудитором НАБУ может быть только иностранец, которого трудно заподозрить в коррупционных связях. Наши ведь все продажные и у каждого есть Ахиллесова пята, за которую могут в любое время дернуть..Почему не устраивает кандидатура Роберта Сторча или Марты Борщ, которые уже неоднократно показали результативную работу? Ответ очевиден: они их боятся как огня, ведь у всех имеются свои скелеты в шкафу. Взять к примеру оффшоры.....
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