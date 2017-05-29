В Киеве прорвало трубу с горячей водой, фонтан до 7-го этажа

В Голосеевском районе Киева в понедельник прорвало трубу водоснабжения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил фотограф Александр Гусев.

"Только что (14:10) в Киеве на ул. Голосеевский 27, через дорогу где работаю, прорвало трубу диаметром 2000 мм", - написал он.

"Фонтан воды достиг 7-го этажа. Разбитого техника и жилье. Людей выселяют им нужна помощь", - добавил.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям города Киева "Украинской правде" подтвердили факт прорывы и сообщили, что на место уже выехали спасатели. По словам прес-секретаря службы произошел прорыв трубы с горячей водой.

Украинская правда