В Киеве прорвало трубу с горячей водой, фонтан до 7-го этажа
В Голосеевском районе Киева в понедельник прорвало трубу водоснабжения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил фотограф Александр Гусев.
"Только что (14:10) в Киеве на ул. Голосеевский 27, через дорогу где работаю, прорвало трубу диаметром 2000 мм", - написал он.
"Фонтан воды достиг 7-го этажа. Разбитого техника и жилье. Людей выселяют им нужна помощь", - добавил.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям города Киева "Украинской правде" подтвердили факт прорывы и сообщили, что на место уже выехали спасатели. По словам прес-секретаря службы произошел прорыв трубы с горячей водой.
Украинская правда
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