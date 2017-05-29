В Киеве прорвало трубу с горячей водой, фонтан до 7-го этажа

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Понедельник, 29 мая 2017, 15:03

В Голосеевском районе Киева в понедельник прорвало трубу водоснабжения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил фотограф Александр Гусев.

"Только что (14:10) в Киеве на ул. Голосеевский 27, через дорогу где работаю, прорвало трубу диаметром 2000 мм", - написал он.

 
 
 

"Фонтан воды достиг 7-го этажа. Разбитого техника и жилье. Людей выселяют им нужна помощь", - добавил.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям города Киева "Украинской правде" подтвердили факт прорывы и сообщили, что на место уже выехали спасатели. По словам прес-секретаря службы произошел прорыв трубы с горячей водой.  

Украинская правда

Темы: Киев чрезвычайное происшествие
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Комментарии — 2
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IP: 35.187.182.---west_11129.05.2017 15:48
Conrad:
+10000000 підтримую вашу думку.
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IP: 35.187.34.---Conrad29.05.2017 15:45
Самый лучший выход из этой и подобных ситуаций это на законодательном уровне запретить централизованное горячее водоснабжение и отопление и перейти на электроподогрев.
Проблемы с тарифами на тепло растворятся вместе с проблемами теплопотерь в сетях , порывами труб и прочей сопутствующей лабудой.
Централизованное отопление - самый коррупционных и энергозатратный вид коммунальных услуг.
Да к тому же еще очень небезопаснвй для больших городов...
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