Конкурс в ВСУ: 27 кандидатов не смогли подтвердить доброчесность

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Понедельник, 29 мая 2017, 18:17

Завершился второй этап конкурса на занятие должностей в Верховном суде.

Об этом сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козяков на пресс-брифинге.

По результатам собеседований, ВККС не имеет замечаний к добропорядочности 239 кандидатов (63%).

При этом 27 человек (7%) не подтвердили способность осуществлять правосудие после проведения собеседования. Еще 115 ожидают рассмотрения комиссии на пленарных заседаниях, которые начнутся 6 июня.

"Уже около тысячи, 70% кандидатов было отсеяны. Мы на финише конкурса. Мы должны жестко, внимательно и осторожно подходить сейчас к любой кандидатуре, даже если она очень не нравится", – отметил председатель комиссии.

Козяков также обратил внимание на то, что из 1436 участников, подавших заявления в начале декабря 2016 года к конкурсу были допущены 630 человек. На этапе собеседований количество участников составило 381.

Напомним, в Украине проходит первый отбор в Верховный суд. На 120 мест претендуют судьи, адвокаты и ученые. Вместе с Высшей квалификационной комиссией решения по кандидатам принимает Общественный совет добропорядочности.

Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная комиссия судей отвергла заключение Общественного совета добропорядочности и дала возможность судьям Павлу Вовку и Геннадию Бершову претендовать на должности судей Верховного суда.

София Лукашова для УП

Темы: суд
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