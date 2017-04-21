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ВККС разрешила скандальным судьям баллотироваться в Верховный Суд

Пятница, 21 апреля 2017, 17:43

Высшая квалификационная комиссия судей отвергла заключение Общественного совета добропорядочности и дала возможность судьям Павлу Вовку и Геннадию Бершову претендовать на должность судьи Верховного суда.

Об этом сообщает юрист Роман Маселко.

"Коллегия отвергла вывод ГРД и дала возможность Волку идти дальше. Чтобы стать судьей Верховного суда ему надо набрать 11 голосов членов ВККС", - отметил Маселко.

Он также выразил возмущение положительным решением ВККС относительно другого претендента в Верховный суд Геннадия Бершова.

"Вы имеете все шансы стать судьей ВС, если: ваша мать-пенсионерка, которая всю жизнь работала рабочим покупает Land Cruiser 2013 г.в. и дает вам в пользование, в 2013 году купили квартиру 50 кв. м. в Гурзуфе , по 149 000 грн. и квартиру в самом центре Харькова (50 кв.м) за 300 000 грн. (хорошие цены, правда?), построили добротный дом, но не декларируете его, потому что это незавершенное строительство", - написал Маселко.

Как известно, ранее журналисты видели судью Вовка в компании народного депутата Александра Грановского, которого называют "куратором" от президента за судебной властью.

Украинская правда

Темы: суд
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