За год количество переселенцев в Украине существенно уменьшилось

380 просмотров
0
Вторник, 30 мая 2017, 10:27

С июля 2016 года количество внутренне перемещенных лиц в Украине уменьшилось более чем на 200 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Наблюдается тенденция к уменьшению количества внутренне перемещенных лиц, состоящих на учете в структурных подразделениях по вопросам соцзащиты населения. Так, с июля прошлого года общее количество ВПЛ уменьшилось более чем на 200 тыс. лиц", - говорят в ведомстве.

По их словам, только по Донецкой области в течение июля 2016 - апреля 2017 года снято с учета более 190 тысяч человек.

В министерстве пояснили, что это связано с возвращением людей на места своего постоянного проживания.

По последним данным управления соцзащиты населения, на сегодня количество вынужденных переселенцев в Украине составляет 1 млн 584 тысяч человек или почти 1,3 миллиона семей.

Как сообщалось, 12 мая были обнародованы результаты отчета Национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, составленного Международной организацией по миграции. Они показали, что четверть переселенцев не хочет возвращаться на старое место жительства.

Украинская правда

Темы: переселенцы Донбасс АТО Минсоцполитики
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Четверть переселенцев не хочет возвращаться на прежнее место жительства 12 мая 2017, 13:50
В Запорожье чиновники райуправления труда вывозили в ОРДЛО деньги "переселенцев" 8 апреля 2017, 21:24
В Запорожье чиновники присваивали деньги переселенцев и вывозили в ОРДЛО 8 апреля 2017, 13:17
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Аграмунт нарушил договоренность об отставке с должности президента ПАСЕ
В Киеве на Позняках из машины расстреляли мужчину
Хроника 30 мая. Саакашвили отдали Одесчину, а Киркорову – народного артиста
СЦКК: Боевики обстреляли сельхозпредприятие, начался пожар
Все новости
Чтобы глаза не болели

Офтальмолог назвала самые распространенные ошибки своих пациентов

Diversity Matters

Кто и зачем пришел на антипогромный концерт в Киеве