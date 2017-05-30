Правоохранители ведут обыск в компании, которая разрабатывала ПО для е-деклараций

Нацполиция и ДФС обыскивают офис компании "Миранда", которая разрабатывала ПО для системы электронного декларирования.

Начиная с 8 утра 30 мая обыски продолжаются и в доме экс-владельца компании Юрия Новикова, сообщил DT.UA его адвокат Сергей Загородний.

По словам адвоката, правоохранители пытаются изъять электронные носители для проведения экспертиз.

ДФС пока нет такой информации. Здесь УП попросили прислать запрос для получения такой информации.

В Нацполиции пообещали дать информацию Украинской правде чуть позже.

Как известно, Новикова подозревают в уклонении от уплаты налогов и внесении заведомо ложных сведений в официальную документацию.

"Сторона защиты утверждает, что выводы прокуратуры базируются на предположениях, основанных на ненадлежащих доказательствах, а целью следствия является дискредитация системы электронного декларирования", - сказал Загородний.

Он также добавил, что меру пресечения Новикову будет выбирать 31 мая в 15:30 судья Александр Бобровник.