Правоохранители ведут обыск в компании, которая разрабатывала ПО для е-деклараций

3983 просмотра
0
Вторник, 30 мая 2017, 11:36

Нацполиция и ДФС обыскивают офис компании "Миранда", которая разрабатывала ПО для системы электронного декларирования.

Начиная с 8 утра 30 мая обыски продолжаются и в доме экс-владельца компании Юрия Новикова, сообщил DT.UA его адвокат Сергей Загородний.

По словам адвоката, правоохранители пытаются изъять электронные носители для проведения экспертиз.

ДФС пока нет такой информации. Здесь УП попросили прислать запрос для получения такой информации.

В Нацполиции пообещали дать информацию Украинской правде чуть позже.

Как известно, Новикова подозревают в уклонении от уплаты налогов и внесении заведомо ложных сведений в официальную документацию.

"Сторона защиты утверждает, что выводы прокуратуры базируются на предположениях, основанных на ненадлежащих доказательствах, а целью следствия является дискредитация системы электронного декларирования", - сказал Загородний.

Он также добавил, что меру пресечения Новикову будет выбирать 31 мая в 15:30 судья Александр Бобровник.

Темы: полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Организации, в названии которых есть "полиция", заставят переименоваться 30 мая 2017, 10:32
В Киеве на Осокорках из машины расстреляли мужчину 30 мая 2017, 09:45
Аброськин: Порядок в Красногоровке будет охранять КОРД 28 мая 2017, 20:28
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В МИД пояснили, когда украинцам могут отказать во въезде в ЕС
Правоохранители ведут обыск в компании, которая разрабатывала ПО для е-деклараций
Между сторонниками Саакашвили и полицией произошла небольшая потасовка
Застреленный в Киеве оказался советником главы Укрспирта
Все новости
кино

Названы победители Каннского кинофестиваля

8 лайфхаков

Как "порвать" с пластиком