Минобороны начинает призыв офицеров запаса, которые не служили
Минобороны призывает на военную службу офицеров запаса, которые получили военную подготовку в военных учебных заведениях, но не служили.
Об этом сообщил руководитель главуправления персонала-заместитель начальника ГШ генерал-лейтенант Артур Артеменко.
"Сегодня в 12:00 был подписан указ Минобороны о призыве офицеров запаса на военную службу в ряды вооруженных. Речь идет об офицерском составе", - сказал он.
"Призываться будут граждане в возрасте до 43 лет, имеющие соответствующую военную подготовку в военных учебных заведениях, степень не ниже бакалавра, но которые не проходили военной службы", - отметил он.
Артеменко добавил, что это "срочная служба", которая продлится 18 месяцев.
При этом он сообщил, что после призыва все офицеры в обязательном порядке в течение 3 месяцев пройдут доподготовку в учебных заведениях Минобороны. А потом их назначат на должности в воинских частях и подразделениях, которые не привлекаются в АТО.
"Привлечение офицеров в АТО возможно только после заключения ими добровольного контракта и выявления желания служить в таких подразделениях", - отметил он.
Артеменко добавил, что социальная защита офицеров по призыву полностью соответствует уровню, который получают офицеры военной службы по контракту.
По его словам, также есть ряд ограничений, по которым не будут призывать офицеров. Это возможно по состоянию здоровья, по результатам профессионально-психологического отбора, военно-врачебной комиссии.
Также, по словам Артеменко, есть ряд условий для отсрочки - семейные обстоятельства, завершение обучения, или по состоянию здоровья.
Оксана Коваленко, УП
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1. В категорії до 43 років будуть брати людей старших (бо потім вже взяти не зможуть). А вони зараз вже чогось досягли в житті, є спеціалістами з громадських професій, займають високі позиції і забрати їх на 18 місяців буде означати практично крах їхньої кар,єри. Кому це потрібно? Звичайно Путіну.
2. Якщо почати нормально платити, то знайдутеться досить охочих послужити з тих, хто ще не так давно закінчив військові кафедри і ще не знайшов собі гарного місця на гражданці.
3. Масовий призив відбувається лише під війну а не під те сране АТО.
4. Як можна почитати в ЗМІ навіть для тих хто вже служить по контракту брак оснащених місць, засобів та обладнання для проходження служби, то де його візьмуть для тих, кого призовуть.
Отже висновок: Порошенко та його банда перед виборами планує нейтралізувати активну частину населення перетворивши її на гарматне м,ясо в зоні АТО, бо в ті байки "не будуть посилатися" ніхто не вірить.