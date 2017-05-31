Флинн покажет некоторые документы, которые требует Комитет Сената по разведке

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн предоставит некоторые документы комитету Сената по разведке, который ведет расследование вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

Об этом сообщает AP.

Человек, близкий к Флинну, сообщил, что он передаст бумаги, касающиеся двух его компаний, а также некоторые личные документы, которые Комитет требовал ранее в этом месяце. По данным агентства, это произойдет на следующей неделе.

Как сообщалось Флинн получил от комитета по разведке требование в виде повестки, которая обязывает передать все электронную переписку, записи телефонных разговоров, встреч и финансовых сделок с россиянами. Однако его адвокат Роберт Кельнер заявил, что он не будет выполнять официальные предписания Комитета.

Ранее Флинн решил ссылаться на пятую поправку к Конституции США, чтобы не давать показания, которые могут быть использованы против него.

Напомним, Флинн подал в отставку с поста советника президента по нацбезопасности 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией.