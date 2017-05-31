Флинн покажет некоторые документы, которые требует Комитет Сената по разведке

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Среда, 31 мая 2017, 01:45

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн предоставит некоторые документы комитету Сената по разведке, который ведет расследование вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

Об этом сообщает AP.

Человек, близкий к Флинну, сообщил, что он передаст бумаги, касающиеся двух его компаний, а также некоторые личные документы, которые Комитет требовал ранее в этом месяце. По данным агентства, это произойдет на следующей неделе.

Как сообщалось Флинн получил от комитета по разведке требование в виде повестки, которая обязывает передать все электронную переписку, записи телефонных разговоров, встреч и финансовых сделок с россиянами. Однако его адвокат Роберт Кельнер заявил, что он не будет выполнять официальные предписания Комитета.

Ранее Флинн решил ссылаться на пятую поправку к Конституции США, чтобы не давать показания, которые могут быть использованы против него.

Напомним, Флинн подал в отставку с поста советника президента по нацбезопасности 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией.

Темы: Трамп США
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