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Сенат США вимагає від Флінна всі документи про зв'язки з РФ

Четвер, 11 травня 2017, 03:04

Комітет сенату США з розвідки зажадав від колишнього радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна передати всі документи та записи про зв'язки з РФ.

Про це пише The New York Times.

Флінн отримав від комітету з розвідки вимогу у вигляді повістки, яка зобов'язує передати все електронне листування, записи телефонних розмов, зустрічей і фінансових угод з росіянами.

Такий документ відставному генералові видали в зв'язку з тим, що добровільно він відмовився передати необхідну інформацію. Ненадання документів після отримання повістки може бути визнане неповагою до конгресу, що, в свою чергу, загрожує штрафом або позбавленням волі.

Раніше повідомлялося, що комітет з розвідки відкинув прохання Флінна надати йому імунітет в обмін на дачу свідчень у справі про втручання Росії в американські вибори.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАРосія
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