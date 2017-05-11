Сенат США вимагає від Флінна всі документи про зв'язки з РФ
Комітет сенату США з розвідки зажадав від колишнього радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна передати всі документи та записи про зв'язки з РФ.
Про це пише The New York Times.
Флінн отримав від комітету з розвідки вимогу у вигляді повістки, яка зобов'язує передати все електронне листування, записи телефонних розмов, зустрічей і фінансових угод з росіянами.
Такий документ відставному генералові видали в зв'язку з тим, що добровільно він відмовився передати необхідну інформацію. Ненадання документів після отримання повістки може бути визнане неповагою до конгресу, що, в свою чергу, загрожує штрафом або позбавленням волі.
Раніше повідомлялося, що комітет з розвідки відкинув прохання Флінна надати йому імунітет в обмін на дачу свідчень у справі про втручання Росії в американські вибори.