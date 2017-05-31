Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Флинн покажет некоторые документы, которые требует Комитет Сената по разведке

Среда, 31 мая 2017, 01:45

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн предоставит некоторые документы комитету Сената по разведке, который ведет расследование вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

Об этом сообщает AP.

Человек, близкий к Флинну, сообщил, что он передаст бумаги, касающиеся двух его компаний, а также некоторые личные документы, которые Комитет требовал ранее в этом месяце. По данным агентства, это произойдет на следующей неделе.

Как сообщалось Флинн получил от комитета по разведке требование в виде повестки, которая обязывает передать все электронную переписку, записи телефонных разговоров, встреч и финансовых сделок с россиянами. Однако его адвокат Роберт Кельнер заявил, что он не будет выполнять официальные предписания Комитета.

Ранее Флинн решил ссылаться на пятую поправку к Конституции США, чтобы не давать показания, которые могут быть использованы против него.

Напомним, Флинн подал в отставку с поста советника президента по нацбезопасности 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией.

Темы: ТрампСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Трамп
Трамп не пойдет на президентские дебаты, зато даст интервью антиукраинскому ведущему
Шольц сомневается, что Трамп станет президентом США
Адвокаты Трампа просят отложить рассмотрение дела на полтора года
Последние новости
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
Все новости...
Реклама: