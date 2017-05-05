ГПУ сообщила Арбузову о подозрении

875 просмотров
1
Пятница, 5 мая 2017, 10:47

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему первому вице-премьеру Сергею Арбузову.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам неисполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" – ООО "ЕСУ" условий приватизации о создании выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (далее – ТМСН), незаконного финансирования в течение 2012 – 2013 годов создания ТМСН за счет средств государственного бюджета Украины и приватизации 92 % государственного пакета акций ОАО "Укртелеком" по заниженной стоимости.

"В уголовном производстве составлено и в предусмотренный законом способ направлено сообщение о подозрении бывшему Первому вице-премьер-министру Украины С. Арбузову в совершении незаконного финансирования в течение 2012 – 2013 годов создания ТМСН за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об объявлении Арбузова в международный розыск и избрании ему судом меры пресечения.

Украинская правда

Темы: Арбузов Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Азаров в России пишет книги, Захарченко героизирует "Беркут" – СМИ 22 февраля 2017, 08:45
Обиженный за "рожу" Арбузов проиграл суд Пышному 14 февраля 2017, 18:00
Генпрокуратура возьмется за оффшоры Арбузова 29 ноября 2016, 20:54
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 218.215.46.---kengoru05.05.2017 12:42
В першій мірі заморозить всі фінанси і нерухомості а тоді почати розбиратися як коли і де вкрав , бо пика зможе перенести украдені статки на тещу????
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Наблюдатели СЦКК попали под обстрел боевиков – Минобороны
Хроника 5 мая. Бездетная белочка от Тимошенко и потерянная в Крыму российская ракета
20 депутатов ЕП написали Порошенко письмо с требованием
АТО: 58 обстрелов, враг применил тяжелую артиллерию
Все новости
Афиша на 5-7 мая

ЮБК открывает сезон, ночь кино, невероятное количество музыки и вечеринок

Гонорары

Сколько заработают за выступления на Евровидении Джамала, Onuka и Руслана