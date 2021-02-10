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ЕС может снять санкции с сына Януковича, Арбузова, Клименко и Табачника - СМИ

Среда, 10 февраля 2021, 12:36
ЕС может снять санкции с сына Януковича, Арбузова, Клименко и Табачника - СМИ

ЕС может снять санкции с сына экс-президента - Александра Януковича, а также нескольких других чиновников его режима.

Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

"ЕС может отменить санкции против сына Януковича Александра и, возможно, нескольких других, таких как бывший и.о. премьера Сергей Арбузов, Александр Клименко и Дмитрий Табачник. Отсутствие доказательств, предоставленных Киевом для сохранения их в списке, заставляет ЕС предпринимать эти шаги", - написал он в Twitter.

В марте прошлого года ЕС снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Под действием санкций ЕС, введенных в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, остаются десять бывших украинских чиновников.

Это Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко. Санкции в отношении них продлены на год - до 6 марта 2021 года.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

В 2019 году ЕС исключил из санкционного списка экс-главу администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.

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Темы: ЕСсанкцииЯнуковичАрбузовТабачник
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