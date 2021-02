ЕС готовится снять санкции с Арбузова и Табачника – СМИ

Послы ЕС планируют на следующей неделе исключить экс-премьера при Януковиче Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника из санкционного списка.

Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС на следующей неделе исключат (из санкционного списка – ЕП) бывшего премьера Украины Арбузова и экс-министра образования Табачника. Только 8 человек остаются (останутся без них – ЕП) в списке, включая Януковича и его сына. Если вы удивляетесь, почему ЕС не идет за российскими олигархами из-за Навального – только посмотрите, как постепенно сокращается этот список", – написал он.

