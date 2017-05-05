Наблюдатели СЦКК попали под обстрел боевиков – Минобороны

524 просмотра
0
Пятница, 5 мая 2017, 12:05

В четверг около 18 часов боевики ОРДО обстреляли населенный пункт Безыменное. Под обстрел попали как военнослужащие ВСУ, которые находились в составе наблюдательной группы СЦКК, так и представители российской стороны СЦКК.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

"Так, с целью дискредитации правительства Украины, осуществления провокации по отношению к военнослужащим Вооруженных Сил Украины, вчера, 04 мая, около 18 часов НВФ ОРДО осуществили обстрел по населенному пункту Безымянное", – заявили в Минобороны.

Там отмечают, что при выдвижении фейковых обвинений незаконные вооруженные формирования не учитывают расстояния между населенными пунктами, пренебрегают характером местности, тактико-техническими характеристиками вооружений, "а особенно тем фактом, что Вооруженные Силы Украины выполняя Минские договоренности полностью отвели от линии разграничения тяжелое вооружение в том числе и танки".

В четверг, 4 мая, глава Донецкой ОблВГА Павел Жебривский сообщил, что СЦКК дал гарантии прекращения огня на 5-7 мая, в пятницу ремонтники попытаются восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

Украинская правда

Темы: Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АТО: 58 обстрелов, враг применил тяжелую артиллерию 5 мая 2017, 07:23
РФ мешает прекращению боевых действий на Донбассе - Бернс 5 мая 2017, 05:38
Тука: Захваченные боевиками предприятия в ОРДЛО останавливаются 5 мая 2017, 03:43
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Наблюдатели СЦКК попали под обстрел боевиков – Минобороны
Хроника 5 мая. Бездетная белочка от Тимошенко и потерянная в Крыму российская ракета
20 депутатов ЕП написали Порошенко письмо с требованием
АТО: 58 обстрелов, враг применил тяжелую артиллерию
Все новости
Афиша на 5-7 мая

ЮБК открывает сезон, ночь кино, невероятное количество музыки и вечеринок

Гонорары

Сколько заработают за выступления на Евровидении Джамала, Onuka и Руслана