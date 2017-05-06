Электричество в Авдеевку планируют поставлять по новой ЛЭП

Электроснабжение Авдеевки планируется восстановить 9 мая.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По данным МинТОТ, электроснабжение планируется осуществлять по новой линии ЛЭП, которую запустят в работу во вторник.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения на ДФС", - отметили в ведомстве.

Електропостачання #Авдіївки здійснюв. по новій лінії, яку запустять в роботу 9.05. Енергетики працюють над відновленням електропостач.на ДФС — МТОТ (@mtot_gov_ua) May 6, 2017

Как известно, 2 мая Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция снова были обесточены. Причина обесточивания не сообщалась, однако ранее Авдеевка и ДФС неоднократно оставались без электроэнергии из-за обстрелов со стороны боевиков.



4 мая СЦКК дал гарантии прекращения огня на 5-7 мая, в пятницу ремонтники пытались восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

Украинская правда