Электричество в Авдеевку планируют поставлять по новой ЛЭП

726 просмотров
0
Суббота, 6 мая 2017, 15:07

Электроснабжение Авдеевки планируется восстановить 9 мая.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По данным МинТОТ, электроснабжение планируется осуществлять по новой линии ЛЭП, которую запустят в работу во вторник.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения на ДФС", - отметили в ведомстве.

Как известно, 2 мая Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция снова были обесточены. Причина обесточивания не сообщалась, однако ранее Авдеевка и ДФС неоднократно оставались без электроэнергии из-за обстрелов со стороны боевиков.

4 мая СЦКК дал гарантии прекращения огня на 5-7 мая, в пятницу ремонтники пытались восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

Украинская правда 

Темы: Авдеевка
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Донецкая фильтровальная станция остается без электроснабжения 5 мая 2017, 08:42
Донецкая фильтровальная станция снова без электричества 3 мая 2017, 09:32
Обстрел под Авдеевкой: 1 военнослужащий погиб 2 мая 2017, 23:59
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Аваков обещает жесткую реакцию на антиукраинские заявления 9 мая
Тандит: В заложниках у боевиков ОРДЛО - 128 граждан Украины
Ночью в Одессе во дворе волонтерского центра прогремел взрыв
Сутки в АТО: Боевики били 63 раза, 5 военных ВСУ ранены
Все новости
"Папиросы"

3 стиха из нового поэтического сборника Юрия Издрика

Дети

Как садик может помочь ребенку обрести уверенность в себе?