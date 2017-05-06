Електрику до Авдіївки постачатимуть по новій ЛЕП

Електропостачання Авдіївки планується відновити 9 травня.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

За даними МінТОТ, електропостачання планується здійснювати по новій лінії ЛЕП, яку запустять у роботу у вівторок.

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання на ДФС", - зазначили у відомстві.

Електропостачання #Авдіївки здійснюв. по новій лінії, яку запустять в роботу 9.05. Енергетики працюють над відновленням електропостач.на ДФС — МТОТ (@mtot_gov_ua) May 6, 2017

Як відомо, 2 травня Авдіївку та Донецьку фільтрувальну станцію знову було знеструмлено. Причина знеструмлення не повідомлялася, однак раніше Авдіївка та ДФС неодноразово залишалися без електроенергії через обстріли з боку бойовиків.

4 травня СЦКК дав гарантії припинення вогню на 5-7 травня, у п'ятницю ремонтники намагалися відновити електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

Українська правда