В оккупированном Донецке провели военный парад и "Бессмертный полк"

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Вторник, 9 мая 2017, 14:28

В центре оккупированного боевиками Донецка прошел военный парад, организованный ко Дню Победы.

Как сообщают "Новости Донбасса", площадь, где проходил парад, охранялась как силовыми структурами, так и гражданскими патрульными.  

В связи с мероприятиями движение в центре Донецка было перекрыто.

Среди силовых структур "ДНР", которые следили за проведением порядка были люди в гражданском с красными повязками "ДНД" (Донецкая народная дружина) на левом рукаве.

Участие в параде приняли и боевики из "Оплота". Как отметил ведущий парада, "военнослужащие "Оплота" прославились в боях за Саур-Могилу, Шахтерск, Углегорск и Дебальцево". 

Также упоминалось участие боевиков "в боях за Славянск и Широкино",  а также в "Дебальцевском котле", за что они были награждены "медалями "ДНР". 

Также прошел марш "Бессмертного полка", участие в котором приняли родственники ветеранов ВОВ, а некоторые участники несли и фото погибших, которые воевали за группировку "ДНР". По словам ведущего, участие в марше приняли более 30 тыс. человек. 

На некоторых фотографиях с погибшими боевиками "ДНР" были размещены флаги РФ.

Во время парада в Донецке изредка встречались флаги России Флаги "ДНР" и так называемой "Новороссии".

 
 
 
 
 
 
 
 




Вдоль улицы Артема, на которой проходил парад, через 20-30 метров стояли вооруженные военные. Перекрестки патрулировались постами ГАИ и автоматчиками.  Рядом с площадью Ленина стояли камуфлированные машины связи. 

Темы: Донецк "ДНР"
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