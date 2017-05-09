С 10 мая функции главы НБУ будет выполнять зам Гонтаревой - Луценко

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Вторник, 9 мая 2017, 20:40

С 10 мая исполнять обязанности главы Нацбанка будет первый заместитель главы НБУ Яков Смолий.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде, представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"На сегодняшний день, если Валерия Гонтарева уходит в отпуск (а она за месяц объявила о том, что намерена подать в отставку 10 мая), я думаю, что исполнять обязанности и сейчас держать Нацбанк в своих руках будет ее первый заместитель Яков Смолий", - отметила Луценко.

Также она отметила, что "если возникнет такая необходимость, Гонтарева придет (в Верховную Раду) и будет отчитываться".

"Она никуда не убегала на второй день (после объявления о намерении уйти в отставку). Собирается ли она прийти в парламент? Собирается. На все приглашения парламентариев она приходила и отчитывалась", - заявила Луценко.

По ее словам, перерыв в работе парламента в течение месяца привел к тому, что Порошенко не смог провести политические консультации по кандидатуре на должность главы НБУ, и глава государства определится с кандидатурой после консультаций с ВР.

Как известно, 10 апреля Валерия Гонтарева сообщила, что уходит в отставку с должности главы НБУ с 10 мая. По словам Гонтаревой, она написала заявление об отставке и парламент может проголосовать за ее отставку раньше.

Гонтарева подчеркнула, что никаких изменений в плане правления в ближайшее время не произойдет.

Также Гонтарева отметила, что предложила президенту несколько кандидатур, но не уточнила, о ком идет речь. 

Темы: НБУ Гонтарева БПП
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