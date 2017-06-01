Гройсман: Юля Тимошенко – это прошлое украинской политики

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Четверг, 1 июня 2017, 16:22

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал народного депутата Юлию Тимошенко прошлым украинской политики.

Такое заявление он сделал в четверг, отвечая на вопросы журналистов в Мариуполе Донецкой области.

"Юля Тимошенко для меня не является оппонентом, потому что она – прошлое украинской политики", - сказал глава правительства.

Премьер напомнил, что именно Тимошенко подписала соглашение с российским "Газпромом", в котором было прописано условие "бери или плати".

"Фактически она нас посадила на иглу России и еще кандалами нас приковала к трубе "Газпрома". Это был ее сговор с Российской Федерацией", - подчеркнул он.

Гройсман добавил, что решение Стокгольмского арбитража, которое отменило это "ужасное для Украины" условие, раскрывает "фальшь и неприязнь к нашей стране" со стороны Тимошенко.

Как сообщалось, 31 мая НАК "Нафтогаз Украины" получил решение Стокгольмского арбитража о том, что требования "Газпрома" к "Нафтогазу" по условию "бери или плати" полностью отменены.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Гройсман Тимошенко
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Комментарии — 3
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IP: 35.187.14.---vik735201.06.2017 17:15
Це ти, жирна свиня, гидке минуле. Геніальна казка Юрія Олеші "Три толстяка" це про вас, ненажерливі упирі. Закічити ви всі погано, запам'ятай це, клятий "рехворматор".
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IP: 95.135.47.---FLAG01.06.2017 16:45
ЮВТ - для цих бариг і злодіїв при владі - головний об'єкт для відволікання уваги українців від злиденного життя і обливання брудом і лайном її,як головного конкурента на виборах в ВР і Президента...
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IP: 130.0.50.---Titan01.06.2017 16:33
Вот, наглый барыга с винницкого базара! Кредиты банку верни, а потом вякай, что ты из будущего!
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