Трамп впервые выразил поддержку статье о коллективной обороне НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что "абсолютно предан" соблюдению статьи 5 Вашингтонского договора о создании НАТО, которая определяет нападение на одного члена как нападение на всех.

Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, прибывшим с визитом, передает Радио Свобода.

"Я обязывал и обязываю Соединенные Штаты к выполнению статьи 5", - сказал Трамп.

Комментируя свои требования к другим странам-членам увеличивать расходы на оборону, Трамп добавил: "Конечно, наша задача - защищать, и это одна из причин того, почему я хочу, чтобы все были уверены, что мы имеем очень прочные силы благодаря тому, что платим такие деньги, которые необходимы, чтобы иметь такие силы. Да, абсолютно, я буду предан соблюдению статьи 5".

Но, отвечая этими словами на вопрос о преданности США принципу коллективной обороны в случае нападения на восточном фланге НАТО, Трамп не ответил на вторую часть того вопроса: будут ли США защищать союзников в НАТО в случае нападения на них России.

Трамп также похвалил Румынию за то, что она повысила свои оборонные расходы до уровня в 2 процента от валового внутреннего продукта, как требуют нормы НАТО, и даже немного выше. Он призвал и других членов НАТО выполнить это свое обязательство.

Президент США, выступая на встрече НАТО в Бельгии в прошлом месяце, полностью избежал упоминаний о статье 5, что вызвало тревогу во всем Североатлантическом союзе.

В Белом доме США потом объясняли, что поддержка Трампом принципа коллективной обороны само собой разумеющаяся, даже если он не упоминал об этом. Но журналисты утверждали, что фраза о четкой поддержке этого принципа была в подготовленном для Трампа тексте выступления, и он сам выбросил ее.

С тех пор дипломаты и военные командующие США уже высказывались в поддержку статьи 5, но сомнения в преданности США принципу коллективной обороны НАТО оставались.

Ранее Трамп много раз резко критиковал то, что значительная часть стран-членов НАТО во времена "перезагрузки" отношений с Россией уменьшила свои оборонные расходы до уровней ниже 2 процентов от ВВП. В его высказываниях тогда были намеки на то, что США не будут выполнять свои союзнические обязательства по статье 5 в случае необходимости в отношении тех государств-членов, которые мало тратят на оборону.