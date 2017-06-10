В Симферополе из-за ливня затопило ряд улиц
В Симферополе в результате ливня некоторые улицы в городе подтопило.
По информации местных СМИ, высота потока в некоторых местах проезжей части превышает клиренс автомобилей, пишет "Крым. Реалии".
Как заявил руководитель пресс-службы российского управления МЧС в Крыму, ливень в Симферополе привел к подтоплению некоторых районов города, но не вызвал чрезвычайной ситуации.
Какие районы оказались под водой, в управлении МЧС не уточнили.
Первый заместитель российского главы администрации Симферополя Александр Овдиенко заявил, что "вся коммунальная техника города вышла на ликвидацию последствий подтопления дорог".
В свою очередь жители Симферополя сообщают об отключении электроэнергии в районе Москольца и улицы Федько. По данным Овдиенко, аварийные бригады "Крымэнерго" проводят работы по восстановлению подачи электричества в домах.
Вместе с тем пользователи соцсетей публикуют видео и фото подтопленного Симферополя.
Ливень в #Симферополь: затоплены некоторые районы города pic.twitter.com/wjTDTxwtRH— Крым. Реалии (@krymrealii) June 10, 2017
В российском управлении МЧС Крыма также сообщают, что уровень воды в реках Крыма 10-11 июня может подняться на 1,5 метра из-за дождей.
"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", во второй половине суток 10 июня и в течение суток 11 июня на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 м без достижения опасных отметок", – отмечают в МЧС.
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