В Симферополе из-за ливня затопило ряд улиц

117 просмотров
0
Суббота, 10 июня 2017, 16:14

В Симферополе в результате ливня некоторые улицы в городе подтопило.

По информации местных СМИ, высота потока в некоторых местах проезжей части превышает клиренс автомобилей, пишет "Крым. Реалии". 

Как заявил руководитель пресс-службы российского управления МЧС в Крыму, ливень в Симферополе привел к подтоплению некоторых районов города, но не вызвал чрезвычайной ситуации.

Какие районы оказались под водой, в управлении МЧС не уточнили.

Первый заместитель российского главы администрации Симферополя Александр Овдиенко заявил, что "вся коммунальная техника города вышла на ликвидацию последствий подтопления дорог".

В свою очередь жители Симферополя сообщают об отключении электроэнергии в районе Москольца и улицы Федько. По данным Овдиенко, аварийные бригады "Крымэнерго" проводят работы по восстановлению подачи электричества в домах.

Вместе с тем пользователи соцсетей публикуют видео и фото подтопленного Симферополя.

#симферополь #10июня#гделето

Допис, поширений Александра Рыбак (@aleksandra_.rybak) Чер 10, 2017 о 3:48 PDT

 
 

В российском управлении МЧС Крыма также сообщают, что уровень воды в реках Крыма 10-11 июня может подняться на 1,5 метра из-за дождей. 

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", во второй половине суток 10 июня и в течение суток 11 июня на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 м без достижения опасных отметок", – отмечают в МЧС.

Темы: Крым погода Симферополь
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Рева: Крымчанам могут засчитать стаж, полученный под оккупацией 9 июня 2017, 16:06
Пограничники задержали судно, незаконно переправлявшее людей в Крым 9 июня 2017, 09:35
Крымчане получают биометрические паспорта как остальные украинцы 8 июня 2017, 19:13
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Киев нашел замену "Киевэнерго"
Порошенко: Сегодня - окончательное "прощай, российская империя"
В СЦКК уточнили данные об обстреле Марьинки и Красногоровки
Обстрел Марьинки: пострадавшие госпитализированы, состояние среднетяжелое
Все новости
Присоединяйтесь к проекту

Память о героях Небесной сотни должна жить!

Интервью

Режиссер Якоб Пройс: В Европе думают, будто в Украине ничего не изменилось