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В Симферополе из-за ливня затопило ряд улиц

Суббота, 10 июня 2017, 16:14

В Симферополе в результате ливня некоторые улицы в городе подтопило.

По информации местных СМИ, высота потока в некоторых местах проезжей части превышает клиренс автомобилей, пишет "Крым. Реалии". 

Как заявил руководитель пресс-службы российского управления МЧС в Крыму, ливень в Симферополе привел к подтоплению некоторых районов города, но не вызвал чрезвычайной ситуации.

Какие районы оказались под водой, в управлении МЧС не уточнили.

Первый заместитель российского главы администрации Симферополя Александр Овдиенко заявил, что "вся коммунальная техника города вышла на ликвидацию последствий подтопления дорог".

В свою очередь жители Симферополя сообщают об отключении электроэнергии в районе Москольца и улицы Федько. По данным Овдиенко, аварийные бригады "Крымэнерго" проводят работы по восстановлению подачи электричества в домах.

Вместе с тем пользователи соцсетей публикуют видео и фото подтопленного Симферополя.

#симферополь #10июня#гделето

Допис, поширений Александра Рыбак (@aleksandra_.rybak) Чер 10, 2017 о 3:48 PDT

 
 

В российском управлении МЧС Крыма также сообщают, что уровень воды в реках Крыма 10-11 июня может подняться на 1,5 метра из-за дождей. 

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", во второй половине суток 10 июня и в течение суток 11 июня на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 м без достижения опасных отметок", – отмечают в МЧС.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымпогодаСимферополь
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