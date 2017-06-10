У Сімферополі через зливу затоплено низку вулиць

У Сімферополі внаслідок зливи деякі вулиці у місті підтопило.

За інформацією місцевих ЗМІ, висота потоку в деяких місцях проїжджої частини перевищує кліренс автомобілів, пише "Крим. Реалії".

За даними керівника прес-служби російського управління МНС в Криму, злива у Сімферополі призвела до підтоплення деяких районів міста, але не спричинила надзвичайної ситуації.

Які саме райони опинилися під водою, в управлінні МНС не уточнили.

Перший заступник російського глави адміністрації Сімферополя Олександр Овдієнко повідомляє, що вся комунальна техніка міста вийшла на ліквідацію наслідків підтоплення доріг.

У свою чергу мешканці Сімферополя повідомляють про відключення електроенергії в районі Москольця і вулиці Федько. За даними Овдієнко, аварійні бригади "Крименерго" проводять роботи з відновлення подачі електрики у будинках.

Разом з тим користувачі соцмереж публікують відео та фото підтопленого Сімферополя.

#симферополь #10июня#гделето Допис, поширений Александра Рыбак (@aleksandra_.rybak) Чер 10, 2017 о 3:48 PDT

У російському управлінні МНС Криму також повідомляють, що рівень води в річках Криму 10-11 червня може піднятися на 1,5 метра через дощі.

"За даними ФГБУ "Кримське управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища", у другій половині доби 10 червня та протягом доби 11 червня на річках Криму очікуються підйоми рівнів води на 0,5 - 1,5 м без досягнення небезпечних відміток", - зазначають в МНС.