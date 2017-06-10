В Киеве педагогов собирают на массовку для "Безвиза" с Порошенко. В КГГА возмущены

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Суббота, 10 июня 2017, 16:58

В Печерском районе Киева представителей учебных заведений призвали "обеспечить участие в культурно-творческом мероприятии "Безвиз", проведение которого при участии президента Петра Порошенко запланировано на вечер 10 июня.

Соответствующая просьба за подписью начальника управления образования Печерского района Татьяны Копыл была направлена руководителям общеобразовательных и дошкольных учебных заведений района факсограммой.

В частности, в документе указана необходимость участия 2 человек от учебного заведения, сбор представителей педагогов запланирован на 19:15 на Майдане Независимости.

 

В свою очередь Татьяна Филоненко (представитель отдела по учебной и воспитательной работы Управления образования и инновационного развития Печерской РГА), указанная в документе как "ответственное лицо", не смогла объяснить наличие такого документа и призвала обратиться непосредственно к Копыл. Комментарий последней получить не удалось.

Как заявила в комментарии УП директор департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА Елена Фиданян, никаких распоряжений районным администрациям для сбора педагогов на мероприятие с участием президента от КГГА не было. 

"От департамента образования и науки никаких поручений о выходе на любые праздники или акции не было. ... Мы не поддерживаем такие действия. Нельзя педагогов принуждать к такой "работе" в их законный выходной. Каждый педагог, если у него есть желание, придет не подобное мероприятие самостоятельно", - заявила Фиданян.

Она добавила, что по этому поводу 12 июня будет проведена встреча с представителем райуправления образования и представителями профсоюзного комитета Печерского района.

Как известно, 10 июня президент Петр Порошенко принял участие в запуске символического "таймера безвиза", вечером на Европейской площади с участием президента планируются мероприятия по случаю введения безвизового режима с ЕС.

Украинская правда 

Темы: Киев образование КГГА Порошенко
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