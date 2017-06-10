Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Сьогодні - остаточне "прощавай, російська імперія"

Субота, 10 червня 2017, 12:08
Порошенко: Сьогодні - остаточне прощавай, російська імперія
прес-служба АП

Набуття Україною безвізового режиму з ЄС стане "остаточним "прощавай" російській імперії". 

Про це заявив президент Петро Порошенко 10 червня, запускаючи таймер, що здійснює символічний відлік до набуття безвізового режиму з ЄС, що набере чинності в ніч на 11 червня.  

Говорячи про кроки України на шляху до безвізового режиму з ЄС, він зазначив: "Хтось чекав, що в нас це не вийде, потираючи руки, коли переносилися терміни".

"Врешті-решт ми можемо сказати - зараз ми запускаємо зворотній відлік щодо незворотніх змін... Back in the USSR ми будемо чути, лише слухаючи Beatles", - додав президент. 

"Ніколи Україна більше не повернеться у Радянський Союз, бо ми - горда і вільна демократична нація, повертаємось до родини європейських народів. Пишаюся, що нам це вдалося", - заявив президент. 

"Кожна секунда, яку відміряє таймер, не лише наближає нас до "безвізу". Не лише авторизує український паспорт на кордоні з ЄС, який опівночі перетвориться на паспорт європейського значення і можливостей. Не лише запускає потужний двигун наших посилених контактів з об’єднаною сім’єю народів ЄС. За 12 годин останній звук зворотного відліку ознаменує символічне падіння паперової завіси, яка роками відділяла нас від Європи, де ми сформувалися і як народ, і як держава", - заявив Порошенко. 

Він також зацитував Віллі Брандта, федерального канцлера ФРН, які той сказав з нагоди повалення Берлінського муру: "Віднині, те, що є одним цілим, буде розвиватися як одне ціле".

"Вірю, Україна буде в НАТО. Україна буде в Європейському Союзі. Ніхто, ніщо і ніколи нас не зупинить", - заявив Порошенко.

Українська правда 

"Українська правда" в Threads

Теми: безвізвізиПорошенкоРосіяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
безвіз
Мінекономіки прогнозує підвищення цін на бензин і дизпаливо у липні на 5-8 гривень за літр
ЄС планує посилити механізм призупинення безвізу з третіми країнами, серед яких Україна
Казахстан і Китай підписали угоду про безвіз
Останні новини
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
Усі новини...
Реклама: