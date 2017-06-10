За субботу ранены уже двое бойцов

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Суббота, 10 июня 2017, 19:16

С начала суток в зоне АТО зафиксирован 31 вражеский обстрел, двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00.

Там отметили, что наиболее активно враг нарушает режим прекращения огня на южной части фронта.

На Приморском направлении боевики открывали огонь в субботу 15 раз.

Еще до рассвета с западной окраины временно оккупированного Донецка оккупанты дважды обстреляли украинские опорные пункты на подступах к Красногоровке из ствольной артиллерии калибра 122 мм и один раз - с 120-мм минометов. Несколько вражеских артиллерийских снарядов попали и в жилые кварталы этого населенного пункта. Обошлось без жертв среди местного населения и разрушений.

Также укрепления ВСУ в районе Красногоровки, Марьинки, Славного и Чермалыка попали под вражеский огонь из минометов калибра 82 мм. Кроме того, вблизи Чермалыка зафиксировано по меньшей мере 2 факта применения российскими наемниками переносных версий реактивных систем залпового огня. А бойцов сил АТО, которые держат оборону возле Павлополя и Водяного, бандиты несколько раз обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении противник осуществлял обстрелы невысокой интенсивности с запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм украинских опорных пунктов вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого. Там же, а также вблизи Луганского, Зайцево и Каменки, боевики неоднократно били по позициям украинских защитников из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра.

На Луганском направлении произошло меньше всего вражеских провокаций. Не использовали там подконтрольные России вооруженные банды и запрещенную артиллерию. Однако дважды после обеда боевики из 82-мм минометов накрывали украинские оборонные укрепления неподалеку Крымского. Остальные нарушения зафиксированы в районе Станицы Луганской, Валуйского, Троицкого и Донца, где противник открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций.

Украинская правда

Темы: АТО
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