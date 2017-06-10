За суботу поранено вже двох бійців

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 31 ворожий обстріл, двоє військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

Там зазначили, що найбільш активно ворог порушує режим припинення вогню на південній частині фронту.

На Приморському напрямку бойовики відкривали вогонь у суботу 15 разів.

Ще до світанку з західної околиці тимчасово окупованого Донецька окупанти двічі обстріляли українські опорні пункти на підступах до Красногорівки зі ствольної артилерії калібру 122 мм та один раз - зі 120-мм мінометів. Декілька ворожих артилерійських снарядів влучили й в житлові квартали цього населеного пункту. Минулось без жертв серед місцевого населення та руйнувань.

Також укріплення ЗСУ в районі Красногорівки, Мар'їнки, Славного та Чермалика потрапили під ворожий вогонь з мінометів калібру 82 мм. Окрім того, поблизу Чермалика зафіксовано щонайменше 2 факти застосування російськими найманцями переносних версій реактивних систем залпового вогню. А бійців сил АТО, котрі тримають оборону поблизу Павлополя та Водяного, бандити декілька разів обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку противник здійснював обстріли невисокої інтенсивності з заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм українських опорних пунктів поблизу Авдіївки та Верхньоторецького. Там же, а також поблизу Луганського, Зайцевого та Кам'янки, бойовики неодноразово били по позиціях українських захисників з гранатометів та стрілецької зброї різного калібру.

На Луганському напрямку нараховано найменше ворожих провокацій. Не використовували там підконтрольні Росії озброєні банди й заборонену артилерію. Проте двічі по обіді бойовики з 82-мм мінометів накривали українські оборонні укріплення неподалік Кримського. Решта порушень зафіксовані в районі Станиці Луганської, Валуйського, Троїцького та Донця, де противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів різних модифікацій.

Українська правда