Курсантів військового інституту КНУ ім. Шевченка теж зганяють на масовку

Курсантів військового інституту КНУ імені Шевченка змусили брати участь у заході "Безвіз", що проходить у суботу ввечері на Європейській площі в Києві.

Курсанти військового інституту КНУ на концерті "Безвіз" Всі фото співрозмовника УП

Про це повідомив "Українській правді" один з курсантів.

За його словами, розпорядження про це дав начальник інституту, колишній начальник Департаменту військової освіти і науки Міноборони генерал-майор Ігор Толок.

"Через своїх помічників, заступників, зокрема полковника Приліпка Олександра Федоровича він сказав, щоб усі курсанти йшли на цей мітинг, але в цивільній формі одягу", - розповів курсант.

За його словами, на заході також присутні офіцери.

"Я спілкувався зі студентами КНУ з механіко-математичного факультету. Вони сказали, що ця масовка оплачувалася – 300 грн на людину. А наших курсантів відправили сюди безкоштовно", - додав співрозмовник УП.

Як повідомлялося, раніше в розпорядження УП потрапила факсограма за підписом начальника управління освіти Печерського району Тетяни Копил до керівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району з проханням забезпечити в заході участь 2 осіб від закладу освіти.

Печерська райдержадміністрація Києва заперечує цю інформацію.

Українська правда