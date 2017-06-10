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Кличко-молодший став кумом дружини Медведчука

Субота, 10 червня 2017, 23:39

Український боксер Володимир Кличко і телеведуча Оксана Марченко в суботу стали хрещеними батьками дівчинки.

Як повідомляє Jetsetter.ua, серед гостей священного таїнства була стиліст телеканалу "1+1" Ольга Слонь, яка й поділилася новиною зі своїми друзями в Facebook.

За інформацією джерел Jetsetter.ua, скоріш за все, Кличко і Марченко стали хрещеними батьками народженої цієї зими дочки Нестора Шуфрича.

Кличко-молодший і Марченко хрестять дитину
Кличко-молодший і Марченко хрестять дитину
Jetsetter.ua

Як відомо, хрещеними дочки Оксани Марченко та її чоловіка Віктора Медведчука Дар'ї є президент РФ Володимир Путін і дружина прем'єра РФ Світлана Медведєва.

"Українська правда" в Threads

Теми: Віталій КличкоМедведчук
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