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Кличко-младший стал кумом жены Медведчука

Суббота, 10 июня 2017, 23:39

Украинский боксер Владимир Кличко и телеведущая Оксана Марченко в субботу стали крестными родителями девочки.

Как сообщает Jetsetter.ua, среди гостей священного таинства была стилист телеканала "1+1" Ольга Слонь, которая и поделилась новостью со своими друзьями в Facebook.

По информации источников Jetsetter.ua, скорее всего, Кличко и Марченко стали крестными родителями рожденной этой зимой дочери Нестора Шуфрича.

Кличко-младший и Марченко крестят ребенка
Кличко-младший и Марченко крестят ребенка
jetsetter.ua

Как известно, крестными дочери Оксаны Марченко и ее мужа Виктора Медведчука Дарьи являются президент РФ Владимир Путин и супруга премьера РФ Светлана Медведева.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий КличкоМедведчук
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